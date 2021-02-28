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Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)

DHA

Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi (2)


SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Nevşehir'de kaldıkları otel odasında sevgilisi Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Can'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Otel çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Halis D.'nin yürükleri sırada sevgilisi Pınar'ı sarılarak öptüğü yer aldı. İkilinin daha sonra el ele tutuşarak bir süre yürüdükten sonra otele girdikleri görüldü.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-02-28 13:54:52

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