Sokağa çıkma kısıtlamasına kumar oynayan 13 kişi yakalandı Kumar oyunu pahalıya patladı

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymamak ve sosyal mesafe kurallarına hiçe sayarak kumar oynayan 13 kişiye ve kumar oynanması için yer temin eden 1 kişi olmak üzere 14 şüpheliye idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesinde bir ikamette yapılan aramada 13 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. İkamete polislerin girdiğini gören şüpheliler oyun oynadıkları 81 adet iskambil kağıdını ve 10 adet zarı sobaya atarken evde 2 adet ajanda ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ikamet sahibi R.D.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat başlatılırken 13 şüpheliye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak sokağa çıkma yasağına uymamak suçlarından toplam 72 bin 268 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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