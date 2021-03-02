TÜRES İl Başkanı Çiçekli, Vali Becel’i ziyaret etti

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli, şube üyeleri ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i, makamında ziyaret etti.

TÜRES olarak Nevşehir’de gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri aktaran Çiçekli, Nevşehir’de faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin sorunları ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. Ülkemizin önemli turizm bölgelerinden biri olan Nevşehir’de sektör olarak zor günlerden geçtiklerinin altını çizen Çiçekli, “ TÜRES olarak Sayın Valimizi ziyaret ederek hem dernek misyonuz hemde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili bilgi aktardık. Küresel bir kriz olan pandemi sürecinde, en fazla etkilenen sektörleri temsilen kamu ve özel sektör işbirliğini önemsiyoruz. TÜRES olarak tüm restoran ve turizm işletmelerinin hizmet alma ve verme standardının yükselmesi ile bölgemizde oluşturacağı katma değerin sürdürülebilir olması için faaliyetlerimizi aktardık. Misafirperverliği ve ilgilerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ederiz “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.