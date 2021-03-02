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Ürgüp’te ilçe halk pazarı Cumartesi günü kurulacak

İHA

Ürgüp’te ilçe halk pazarı Cumartesi günü kurulacak

Ürgüp Belediyesi’nden yapılan açıklamada yeni kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte ilçe halk pazarının Cumartesi gününe alındığı belirtildi.
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları olduğu dönemde Perşembe günleri kurulmaya başlanan ilçe halk pazarının dün açıklanan yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden Cumartesi gününe alındığı belirtildi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk haritada hedefin sarıdan sonra mavi olduğunu ifade ederek “Salgınla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olan “Kontrollü Normalleşme Süreci”nde 6 Mart Cumartesi’den itibaren İlçe halk pazarımızda da normale dönülerek, pazarımız yeniden CUMARTESİ günleri kurulmaya başlanacaktır. Lütfen Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına azami uymaya devam edelim.”

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