Acıgöl’de ilçe kurum müdürleri toplantısı yapıldı

Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya, ilçe kurum müdürleriyle bir araya gelerek ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenledi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda kaymakam Salih Kaya; “Hepimiz kamu görevlisiyiz ve vatandaşa en iyi hizmeti sunmakla yükümlüyüz. Pandemi döneminde kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm sağlık tedbirlerini tüm kurum müdürlerimiz tavizsiz bir şekilde uygulamalıdırlar. Kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlarımızın koordinasyon ve işbirliği için hareket etmeleri gerekmektedir” dedi.

Kaymakam Kaya, toplantıya katılan kurum müdürlerinin görüşlerini dinleyip, toplantıda alınan kararlara tüm çalışanların önemle riayet etmelerini gerektiğini vurgulayıp, herkese çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra toplantı sonra erdi.

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