Gülşehir’de 70 litre kaçak şarap ele geçirildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 70 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde Y.K.’nın evinde yapılan aramada 70 litre kaçak şarap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.