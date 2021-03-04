Afgan uyruklu şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu ele geçirildi Afganistan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’e uyuşturucu satmak için başka bir ilden gelen Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Terminaline yolcu otobüsü ile gelen Afgan uyruklu B.Ö. otobüsten uzaklaştığı esnada yakalandı. B.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında saklanmış 93,84 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.