Basit yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde basit yaralama suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında basit yaralama suçundan aranan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 39 yaşındaki M.S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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