Nissara AVM’de Afet Bilinçlendirme standı açıldı

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Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle AFAD tarafından “Afet Bilgilendirme” standı açıldı.

AFAD tarafından 17 Mart Deprem Haftası olması nedeniyle Nissara AVM’de Afet Bilinçlendirme çadırı açıldı. AFAD tarafından açılan stantta arama kurtarma ekipmanlarının tanıtımı, çeşitli afetlerden görüntülerin sergilenmesi ile vatandaşlara afet bilinci anlatıldı.

AFAD ekipleri tarafından standı ziyaret edenlere de afetlere karşı bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı.

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