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‘Akif Olmak’ adli tiyatro oyunu Nevşehir’de sahnelenecek

İHA

‘Akif Olmak’ adli tiyatro oyunu Nevşehir’de sahnelenecek

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Nevşehir’de “Akif Olmak” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100’üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri nedeniyle program düzenlenecek.
12 Mart 2021 Cuma Günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan programda İstiklal Marşımızın yazarı olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatının konu edindiği ‘Akif Olmak’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Saat 14.00’da başlayacak ve Nevşehir Belediyesi’nin webtv kanalı olan tvnev’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olacak oyunun başrollerinde Cem Kurtoğlu, Sefa Kırgız, Emre Uluocak ve Doruk Şengezer yer alıyor.

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