Nevşehir’de kumar oynayan 10 kişiye 34 bin lira ceza kesildi

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Nevşehir’de kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye 34 bin lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 350 Evler Mahallesinde kumar oynandığının tespit edilmesinin ardından ikamette 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından ev sahibi İran uyruklu M.G.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan kumar oynayan 10 kişiye ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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