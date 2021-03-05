Nevşehir’de 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınsan silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 39 yaşındaki Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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