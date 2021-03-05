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Nevşehir'de yangında 120 küçükbaşı telef olan besicilere destek

DHA

Nevşehir'de yangında 120 küçükbaşı telef olan besicilere destek


Nevşehir'de yangında 120 küçükbaşı telef olan besicilere destekNEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde, ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş hayvanı telef olan Rıdvan Albayrak ve Hüseyin Sevilen'e bazısı gebe 110 küçükbaş hayvan verildi.  Yangın, geçen 20 Şubat´ta Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyündeki Rıdvan Albayrak ve Hüseyin Sevilen´e ait ağılda meydana geldi. Ağılda elektrik kontağından çıkan yangında 120 küçükbaş telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Albayrak ve Sevilen'ne, bazıları gebe 110 küçükbaş hayvan verildi. Hayvanlar, Vali İnci Sezer Becel tarafından teslim edildi. Vali Becel, "Burada bir kaza sonucunda meydana gelen yangında koyunları telef oldu. `Keşke hiç yaşanmasıydı´ diyoruz; ama Allah beterinden esirgesin. Kendilerine bir şey olmaması tesellimiz oldu. Kısa süre içerisinde devlet-millet işbirliği içerisinde gerek belediyelerimiz gerek milletvekillerimiz birlikte hareket etmek suretiyle telef olan hayvanların yerine yenilerini koyduk. O nedenle buradayız. Bununla geçmiş olsun, devletimiz var olsun" diye konuştu.'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'
Küçükbaş hayvanları teslim alan Hüseyin Sevilen ise, "20 Şubat´ta komşumun uyarması ile birlikte ağıla gittiğimde yangın çıktığını gördüm. Ağılda bulunan 120 koyun ve kuzu telef olmuştu. Ben gerçekten böyle bir destek beklemiyordum. Allah devletimize zeval vermesin. Maddi ve manevi tüm yaralarımızı sardılar. Para desteğinde bulundular, kendilerine teşekkür ediyorum. Yangında 120 koyunum telef olmuştu. Şu anda 110 adet verdiler. Bunların bir bölümü gebe hayvanlar. Önümüzdeki günlerde ağılımdaki hayvan sayısı 130-140'ı bulur" ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü:Yanan ağıldan genel görüntüYangında koyunları telef olan Hüseyin Sevilen ile röportajDevletin bedelsiz olarak verdiği koyunlardan ve kuzulardan genel ve detay görüntüVali İnci Sezer Becel'in konuşmasıGenel detayHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHADHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-03-05 20:26:49

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