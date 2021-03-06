Kapadokya’da balon turları iptal edildi

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

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