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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Antalyaspor’u rahat geçti

İHA

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Antalyaspor’u rahat geçti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Antalyaspor’u 30 mağlup ederek Sultan Ligi yolunda playoff’a bir adım daha yaklaştı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nin 18. Hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Antalyaspor kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jan. Kd. Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve STK temsilcilerinin izlediği müsabakaya Nevşehir Belediyespor hızlı başladı.
İlk seti 2513 gibi farklı bir skorla kazanan Nevşehir Belediyespor ikinci sette de hızını kesmedi.
Maçın ikinci setini 2514 önde kapatan kırmızı beyazlı ekip son seti de aynı skorla 2514 tamamlayarak müsabakadan 30 galip ayrıldı.
Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ile karşılaşacak.

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