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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor’u ziyaret etti

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Savran Nevşehir Belediyespor’u ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Nevşehir Belediyespor kulübünü ziyaret ederek Teknik heyet ve futbolcular ile görüştü.
Ziyarette Başkan Savran’a, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kulüp yöneticilerinin yanı sıra eski Başkanı Salih Dirikoç’da eşlik etti. Ligin ikinci yarısında alınan başarısız sonuçlar sonrasında kentte hüzün havasının oluşmasının ardından Nevşehir Belediyespor’u tesislerde ziyaret eden Başkan Savran Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ile bir görüşme yaptı.
BELEDIYE BAŞKANI SAVRAN’DAN DESTEK SÖZÜ
Belediye Derincespor karşısında 3 puanı 1 golle kaybettikleri Müsabakayı izlediğini belirten Başkan Savran, Belediye Derincespor müsabakasının ilk 45 dakikasında oynanan futbol ve alınan sonuç ile üzüldüklerini kaydeden Başkan Savran “ligin ikinci yarısı itibari ile Üst üste alınan kötü sonuçlar, takımın moral ve motivasyonunu düşürmüş bunu görebiliyoruz, bizim takımımızın potansiyeli, gücü diğer takımların üzerinde galip gelecek kadar yeterli artık bu takım oturmuş ve bir ekip olmuş durumda, Kulüp Başkanımızın ve yönetimimizin fedakârca çalışmalarını biliyorum.
Nevşehir Belediyespor hepimizin, Nevşehir’in bir markası hali ile sizlerin başarı ve galibiyetleri bize sevinç ve mutluluk getiriyor. Bizlerde kendi üzerimize düşeni Nevşehir Belediyesi olarak ne yapılması gerekiyor ise yapmanın sözünü veriyorum, siz önünüzdeki maçları kazanın bizleri sevindirin bizlerde sizleri sevindirelim” dedi
ÖZALTIN DESTEK İÇİN TEŞEKÜR ETTİ
Nevşehir Belediyespor kulübü başkanı Esat Özaltın Ziyaret ve desteklerinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti “Bizlere destek verdiğiniz içi teşekkür ederiz, önemli bir süreçti sizden alacağımız destek Nevşehir Belediyespor’u istediği ve olması gereken yere elimizden geldiğince gayretle bir yerlerde bulunduracağız. Sizin desteğiniz bize çok büyük bir güç veriyor, Nevşehir Belediyespor Kulübünün en zor gününde buradasınız inşallah güzel günler sizlere nasip olur” dedi.
KOÇİN SPORTIF DIREKTÖR
Yapılan konuşmaların ardından Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran takımda Sportif direktör olarak görev yapacak Turgay Koçin’i Teknik Heyet ve Futbolculara tanıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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