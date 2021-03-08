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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İHA

Başkan Savran’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Hayatın en başından, sonuna dek, sevginin, fedakarlığın ve azmin anlamı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Savran, toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınların haklarının konuşulması açısından bu günü çok önemsediğini belirtti.
Kadınların, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımız olduğunu kaydeden Savran, aydın, umutlu, verimli, sağlıklı yarınlara ancak ve ancak kadınların üretimiyle ulaşılabileceğini vurguladı.
Savran mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta, siyasette, eğitimde hak ettiği yerde olması hem bugünümüz hem yarınımız için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya çalıştığımızdan emin olmanızı istiyorum. Ne acıdır ki günümüzde kadın ve şiddet kelimeleri birlikte kullanılıyor. Bu bize hem utanç hem de acı veriyor. Kadına şiddet, insanlığa ihanet, Allah’a saygısızlıktır.
Bir anne, eş, evlat, komşu, kardeş, arkadaş olan kadın, hepsinden önce bir insandır. Aslında insana yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Hayme Anaların, Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Fatma Seher Hanımların, İstiklâl Harbi’nde Mehmetçik’le omuz omuza savaşan gazi ve şehit anaların vatanında; kadınların şiddete maruz kalmasından, cinayetlerle anılmasından duyduğum rahatsızlığı tarif etmem mümkün değil. Kadın denildiğinde şefkat, merhamet, sevgi, üretim, eğitim ve daha nice güzel kelimenin akla geleceği günlerin yakın olmasını gönülden diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın ve attığım her adımda bana güç veren eşimin ve annemin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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