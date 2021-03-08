Kapadokya’da balon turları 3 gündür yapılamıyor

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bölgede sabah erken saatlerde rüzgarın fazla olması nedeniyle balon turları 6 Mart Cumartesi, 7 Mart Pazar ve bu sabah olmak üzere 3 gündür iptal edildi.

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