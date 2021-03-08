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Nevşehir’in altyapısı ilmek ilmek işleniyor

İHA

Nevşehir’in altyapısı ilmek ilmek işleniyor

Nevşehir Belediyesi, kenti Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturmak için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını birçok noktada sürdürüyor.
Vatandaşların kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf eden Nevşehir Belediyesi, kentin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına her gün bir yenisini ekliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki Edalı Sokak’ta altyapı yenileme çalışmasına başladı.
Haftanın ilk günü sabah erken saatlerden itibaren Edalı Sokak’ta çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen çalışma programı kapsamında sokağın içme suyu hattını tamamen yenileyecek.
Burada bulunan ve 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen içme suyu ana isale hattını da yenileyecek olan belediye ekipleri çalışmalarının ardından deforme olan yolun ulaşım konforunu da arttıracak.

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