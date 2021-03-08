Nevşehir’de mahallelerin sorunlarına hızlı çözüm

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ın geçtiğimiz günlerde Bekdik Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşların ve mahalle muhtarının dile getirdiği talepler birer birer yerine getiriliyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz günlerde beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Bekdik Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Burada mahalle muhtarı Kenan Başarır ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran’dan, vatandaşlar 1. Etap arkasında bulunan 594. Sokağın deforme olan yolunun yenilenmesini talep etti. Muhtar Başarır ve mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda yolda incelemelerde bulunan Savran, ilgili birimlere gerekli çalışmanın başlatılması talimatını verdi. Başkan Savran’ın talimatı sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri haftanın ilk günü 900 metre uzunluğundaki 594. Sokağın yolunun yenilenmesi için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.