Gülşehir’de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ve E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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