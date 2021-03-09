Derinkuyu’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 59 adet mermi, 58 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü R.İ. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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