Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.