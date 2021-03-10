Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Miraç Kandili mesajı yayınladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecede tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.

Başkan Aktürk: ” İnsanların kurtuluşuna vesile olan rahmet ve mağfiretine mazhar olunan ve huzur bulunulan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu Miraç; Peygamberimizin Cenabı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükselişidir. Böylesine önemli günler ruhumuzu karartan duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Ürgüplü hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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