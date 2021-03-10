Başkan Savran’dan çocuklara boyama kitabı sürprizi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ziyaret ettiği 50. Yıl Anaokulu’nda çocuklara boyama kitabı dağıttı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocukların yaşadıkları şehri boyayarak tanımaları için hazırlanan boyama kitaplarının okullarda dağıtımına başlandı.

İlkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine beraberinde rengârenk boyama kalemleri ile birlikte hediye edilecek olan kitapların dağıtımı öncesinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 50. Yıl Anaokulu’nu ziyaret etti.

Burada okul idarecileri ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, sınıfları gezerek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere boyama kitaplarından hediye eden Savran, birlikte boyama yaptığı çocuklarla bir süre vakit geçirerek sohbet etti.

Savran, öğrencilerden içerisinde Kayaşehir’den Nevşehir Kalesi’ne, Peribacalarından balonlara, Kurşunlu Cami’den Damat İbrahim Paşa’ya kadar Nevşehir’in değerlerine ait resimlerin boyamalarının bulunduğu kitapları özenle boyayarak düzenledikleri resim yarışmasına katılmalarını istedi.

Kitabın çocuklara tarihi, doğası ve kültürü ile yaşadıkları kenti tanıtmak ve sevdirmek, renk uyumu ve seçme yeteneği kazandırmak amacı ile hazırlandığını kaydeden Savran, Nevşehir Belediyesi olarak ana sınıfından üniversiteye hazırlık dönemine kadar eğitim hayatındaki öğrencilere desteklerini arttırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Çocukların ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın umudu olduğunu söyleyen Savran, “Çocuklarımız önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacak. İmza atacakları başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaklar. Onların başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmanızı istiyoruz. Bu amaçla da yaşadığımız şehir Nevşehir’i geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımıza sunduğumuz her türlü imkanın, geleceğimize yapılan birer yatırım olduğundan bilinçle hareket ederek, onların yarını kucaklayabilmeleri adına üzerimize düşen her türlü vazifeyi gerçekleştirme sorumluluğumuz var” dedi.

Başkan Savran, boyama kitabının yanı sıra önümüzdeki haftalarda sınavlara hazırlanan 8. ve 12. Sınıf öğrencileri için de yeni bir çalışma yapacaklarını duyurdu.

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