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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya bölgesini Şubat ayında 50 bin 668 turist ziyaret etti

İHA

Kapadokya bölgesini Şubat ayında 50 bin 668 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Şubat ayında 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Şubat ayında 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi 15 bin 51 ziyaretçi sayısı ile ilk sırada yer alırken Zelve ören yerini 15 bin 494, Kaymaklı yeraltı şehrini 9 bin 259 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Şubat 2020 yılında ise 106 bin 21 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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