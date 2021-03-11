Nevşehir beyaza büründü

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Nevşehir’de akşam saatlerinde yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Nevşehir’de bu akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakmasının ardından kent beyaza büründü. Akşam başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen kentte parklarda kartpostallık görüntüler oluştururken kar yağışının sabah kadar devam etmesi bekleniyor.

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