Yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizlik çalışması yapıldı

Nevşehir’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle, Belediye ekipleri tarafından yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıldı.

Nevşehir’de gece boyunca etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana yollar başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren ve çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin katıldığı çalışmalarda zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar temizliği çalışması yaptı.

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