Nevşehir’de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor

İHA

Nevşehir’de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.
Yıl boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdüren ve halk sağlığı için gerekli kontrolleri yapan Nevşehir Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme sürecinde de denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta ekipleri, hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetim kapsamında, şehir merkezindeki yer alan tüm iş kollarında sosyal mesafe, maske, hijyen kontrolü ile ilgili tedbir kararları gereği denetimler yapılıyor.
Kontrollerde esnafın ve vatandaşların genellikle kurallara uyduğu gözlenirken, yeterli özeni göstermeyenler de uyarılarak yaptırım uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de HES kodu olmayanların girişine izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Nevşehir’de HES kodu olmayanların girişine izin ...
Kapadokya'da kar güzelliği
YEREL HABERLER Kapadokya'da kar güzelliği
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı, Vali Becel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel ...
İstiklal Marşı 100 yaşında
YEREL HABERLER İstiklal Marşı 100 yaşında
Kapadokya'da karla kaplı peribacaları hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Kapadokya'da karla kaplı peribacaları hayran ...
Yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve ...
Nevşehir beyaza büründü
YEREL HABERLER Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir’de 110 bin adet boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 110 bin adet boş makaron ele geçirildi
Aynı iş yerinde çalıştığı kadını taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aynı iş yerinde çalıştığı kadını taciz eden şahıs ...
Kapadokya'ya şubat ayında 50 bin 668 turist ziyareti
YEREL HABERLER Kapadokya'ya şubat ayında 50 bin 668 turist ziyareti
Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı
Kapadokya bölgesini Şubat ayında 50 bin 668 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini Şubat ayında 50 bin 668 turist ...
Kapadokya’da 2 bin yıllık gelenek toprakla yeniden hayat buldu 2 bin yıl öncesinin düdüklüsü çanak atölyelerinde yerini aldı Bu da çanaktan düdüklü
YEREL HABERLER Kapadokya’da 2 bin yıllık gelenek toprakla yeniden ...