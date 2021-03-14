Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Güzelyazı Mahallesi´nde istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, 21.30 sıralarında Nevşehir'in merkeze bağlı Güzelyurt Mahallesi 212´nci Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağı çevreleyen istinat duvarı bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde ağır hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, göçüğün yaşandığı sokağa gelerek, incelemelerde bulundu. Başkan Savran, "İstinat duvarı çökmüş ancak nasıl olduğunu bilemiyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. 3 araç hasar görmüş durumda. Enkazı kaldıracağız. Geçmiş olsun" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-03-14 00:02:18



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