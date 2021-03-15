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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de temizlik ekipleri iş başında

İHA

Nevşehir’de temizlik ekipleri iş başında

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışla geçen kış aylarının ardından şehir merkezindeki cadde ve sokaklar, park ve yeşil alanlar, yaya kaldırımları ve boş arazilerde detaylı temizlik çalışması yapıyor.
Çok sayıda personel ve iş makinesi ile şehir merkezinde haftanın 7 günü 24 saat boyunca temizlik çalışması yapan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahar ayları ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklardan yürüyüş yollarına, yaya altüst geçitlerinden köprülü kavşaklara, bisiklet yollarından parklara kadar Nevşehir’in dört bir tarafını 24 saat boyunca süpüren, yıkayan ve köşe bucak temizleyen Nevşehir Belediyesi’nin filosu, temizlik faaliyetlerini hafta sonları da sürdürüyor.
Ana artellerin yanı sıra cadde ve sokaklar, alt ve üst geçitler ile yaya kaldırımlarını düzenli olarak süpüren ekipler, park, bahçe, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda yapılan çalışmalarla ayrıca poşet, kağıt, plastik ve diğer atıkları toplayarak mıntıka temizliği de yapıyor.

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