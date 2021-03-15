Nevşehir’de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişi üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2,95 gram metamfetamin, 10,84 gram esrar, 0,69 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.