Nevşehir’de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişi üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2,95 gram metamfetamin, 10,84 gram esrar, 0,69 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.