Nevşehir Valisi Becel, haftaya okul ziyaretleri ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Valisi Becel, haftaya okul ziyaretleri ile başladı

İHA

Nevşehir Valisi Becel, haftaya okul ziyaretleri ile başladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni haftaya anaokulu, ortaokul ve lise öğrencilerini ziyaret ederek başladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak 23 Nisan Anaokulu’nu ziyaret etti. Burada minik öğrencileri ziyaret eden Nevşehir Valisi Becel’e minikler çiçek takdim etti. Daha sonra 23 Nisan Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Becel burada ortaokul öğrencileri ile bir süre görüşmesinin ardından derslerinde başarılar diledi.
Okul ziyaretleri kapsamında günün son ziyaretini Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ne gerçekleştiren Vali İnci Sezer Becel, öğrencilere gelecek hedeflerine dair tavsiyelerde bulunarak derslerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem ...
Nevşehir’de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir’de aranan 27 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 27 kişiden 6’sı tutuklandı
Nevşehir’de Şubat ayında 163 konut satıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Şubat ayında 163 konut satıldı
Nevşehir’de temizlik ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Nevşehir’de temizlik ekipleri iş başında
Vali Becel, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Vali Becel, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı
Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu
YEREL HABERLER Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar ...
Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü Nevşehir’de istinat duvarı çöktü, 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı İstinat duvarının çökmesi mahallede panik oluşturdu
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu ...
Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı
YEREL HABERLER Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor Uçhisar ve Göreme’de yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi El Sanatları merkezi Avanos ilçesinde sessizlik hakim
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz ...
Nevşehir’de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini ...