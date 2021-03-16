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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları başlıyor

İHA

80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları başlıyor

Altyapı ve sıcak asfalt çalışması dolayısıyla 17 Mart 2021 Çarşamba günü Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı’nın bir bölümü trafiğe kapatılacak.
Nevşehir Belediyesi tarafından kenti Avrupa standartlarında bir altyapıya kavuşturarak vatandaşlara kesintisi ve daha sağlıklı içme suyu temin etmek ve yollardaki ulaşım konforunu sıcak asfalt ile yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince; Ürgüp Kavşağı’ndaki Hacı Asım Atabilen İlkokulu yanından başlayarak 80. Yıl Bulvarını takip edip JAKEM Kavşağı’na kadar ve 80. Yıl Bulvarı’ndan Kocaçay istikametini takip ederek 2000 Evler Mahallesi İl Özel İdare Petrol İstasyonu’nun bulunduğu Üniversite Kavşağı’na kadar olan bölümde gerçekleştirilecek olan altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. Etap etap gerçekleştirilecek olan çalışmaların 1. etabı 80. Yıl Bulvarı’nda Hacı Asım Atabilen İlkokulu ile Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu arasını kapsıyor. Çalışmalar dolayısıyla 17 Mart Çarşamba günü 80. Yıl Bulvarı’nda Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu’ndan Ürgüp Kavşağı’na uzanan yolun sağ taraftaki gidiş yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı yolun sol bölümü ikiye ayrılarak sağlanacak.
Bu arada çalışmalar dolayısıyla 80. Yıl Bulvarı ve Koçacay’da bulunan ve çalışmalara engel olan ağaçlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle sökülerek başka bir alana nakledilecek. Uyku dönemi içerisinde bulunduğu için herhangi bir zarar görmeyecek olan ağaçların yerine çalışmalar tamamlandıktan sonra hem 80. Yıl Bulvarına hem de Koçacay’a çeşitli türde çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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