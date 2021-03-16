Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı

İHA

Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde baharın habercisi olan leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğini yuva yapıyor.
Türkiye’de hava sıcaklıklarının yükseldiği çeşitli bölgelere binlerce kilometrelik uçuşun ardından gelen leyleklerin bazıları ağaçları, bazıları ise elektrik direklerini mesken tutuyor. Gülşehir’in Fatih Mahallesi Nevşehir Caddesi’nde Bekir Çalışkan’a (58) yaklaşık 15 yıldır komşu olan leylekler de evinin yanındaki elektrik direğindeki yuvasına bu yıl da geldi. Leyleklerle komşuluğundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Çalışkan, leyleklerin 15 yıldan beri buraya geldiklerini, gelmedikleri zaman ise üzüldüklerini anlattı.
Çalışkan, “Leylekler 15 Mart gibi geliyor ve 15 Ağustos gibi gidiyorlar. Yaklaşık 3 veya 4 yavru çıkartıyorlar. Eylül ayında ise iki kafile halinde uçuyorlar. 15 yıldan beri buraya geliyorlar. Gelmedikleri zaman biz de üzülüyoruz. Geldikleri zaman mutlu oluyoruz ama gittikleri zaman da üzülüyoruz. Artık leyleklerimize alıştık. Komşularımız gelip izliyorlar. Çocuklarını getiriyorlar baktırıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER 80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları ...
Nevşehir Valisi Becel, haftaya okul ziyaretleri ile başladı
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel, haftaya okul ziyaretleri ile ...
Nevşehir’de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem ...
Nevşehir’de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir’de aranan 27 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 27 kişiden 6’sı tutuklandı
Nevşehir’de Şubat ayında 163 konut satıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Şubat ayında 163 konut satıldı
Nevşehir’de temizlik ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Nevşehir’de temizlik ekipleri iş başında
Vali Becel, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Vali Becel, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı
Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu
YEREL HABERLER Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar ...