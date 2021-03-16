Alkollü araç sürücüsünden uyuşturucu ele geçirildi

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde alkollü araç kullanan otomobil sürüsünden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bir ihbarı değerlendiren Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçta ve içerisinde bulunan H.Y. ve S.K. isimli şahısların Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultunda yapılan kontrollerinde 1,1 gram metamfetamin ve 32,3 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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