Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U. ve basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.U. ve Y.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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