Firari hırsız Ürgüp’te tutuklandı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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