Nevşehir’de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir’de 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı, çeksenet tefeciliği ile ilgili yapılan operasyon çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 adreste 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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