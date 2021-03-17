Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ten Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemiz için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyorum” dedi.

Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu vurgulayan Başkan Aktürk, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakârlığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Başkan Aktürk mesajında: “Fedakârlığın zirveye ulaştığı bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren bir kahramanlık öyküsüdür. Bizlere düşen Çanakkale ruhunun, heyecanını, azmini ve kararlığını her daim yaşatmaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü tarihte görülmemiş büyük bir cesaret ve inanç örneği sergilenerek kazanılan bir zaferdir. Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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