Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli E.F.’nin yapılan üst ve ev aramasında, kurusıkıdan bozma tabanca ve şarjöre takılı 7 adet kurusıkı tabanca fişeği, 0,37, 0,41, 0,73, 1,09 gram metamfetamin, 0,69, 0,14, 0,13 gram bonzai, 1 adet puyp ve 1 adet boş folyo ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.F. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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