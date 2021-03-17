Nevşehir’de acemi erler yemin etti

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda 20011 tertip acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapmakta olan 20011 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni korona virüs tedbirleri ile yapıldı.

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