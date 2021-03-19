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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma hapis cezası ile aranan 2 firariyi yakaladı

İHA

Jandarma hapis cezası ile aranan 2 firariyi yakaladı

Nevşehir’de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Acıgöl ve Ürgüp ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yaralama ve uyuşturucu suçlarından aranan hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ü. ve Ürgüp ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ü. ve M.O. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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