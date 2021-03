Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçek oldu

NEVŞEHİR'de down sendromlu milli atlet Ramazan Ünlü'nün (18) itfaiyeci olma hayali Nevşehir Belediyesi'nce gerçekleştirildi.Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretmen Tarkan Güney, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı cirit atma dalında bulunan ve birçok yarışmada başarılara imza atan öğrencisi Ramazan Ünlü'nün okula geliş ve gidiş sırasında itfaiye araçlarına ve çalışanlarına olan ilgisini fark etti. Öğrencisinin 'itfaiyeci olmak istiyorum' isteğine kayıtsız kalamayan Tarkan Güney, geçtiğimiz hafta Nevşehir Belediyesine başvurdu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğretmen ve öğrencisini Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne davet etti. Dün sabah öğretmen ile itfaiyeye gelen Ramazan, itfaiyeci kıyafeti giydi, itfaiye çalışanlarınca yakılan ateşe müdahale etti.Ramazan Ünlü´nün öğretmeni Tarkan Güney , "Ramazan, hep itfaiyeci olmak istediğini bana söylerdi. 21 Mart Down Sendromlular günü olması nedeniyle Ramazan'ın isteğini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a ilettik. Onlarda güzel bir organizasyon ile Ramazan'ı davet ettiler. Ramazan'ın sevinci görülmeye değerdi. Artık Ramazan, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün gönüllü itfaiye eri" dedi.Başkan Savran ise, "Ramazan'ın itfaiyeci olma gibi bir hayalinin olduğunu öğrendik. İtfaiyeci kostümü giyen Ramazan tatbikata katıldı ve oldukça da başarılı oldu. Bu başarısından dolayı kendisine bir de madalya verdik. Böylelikle Ramazan'ın hayalini de gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İtfaiyede siren çalması ve Ramazan ünlünün kıyafetini giyerek itfaiyeye binmesinden genel görüntü-İtfaiye aracının olay yerine hareket etmesinden genel görüntü-Ramazan Ünlünün itfaiye hortumu ile bir ağacı sulaması-Ramazan ünlünün gazetecilere açıklamasıRamazan Ünlü´nün öğretmeni Tarkan Güney'in açıklaması-Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savranın Ramazan Ünlüye madalya takması-Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran açıklaması-İtfaiye önünde toplu fotoğraf çektirmeleri genel ve detay görüntüSüre: 4.35 Boyut: 513 MBHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHADHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

