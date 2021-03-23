Ürgüpspor Erkek voleybol takımı 1.lige yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig playoff müsabakaları sonrasında Ankara’da oynanan ilk iki maçını kazanan Ürgüpspor TVF 1.Lige yükselmeyi başardı.
TVF 2.Lig play off müsabakaları Ankara Beştepe Voleybol salonunda oynanıyor. TVF 2.Lig B grubunu lider tamamlamasının ardından playoff müsabakaları oynamaya hak kazanan Ürgüpspor Beştepe Voleybol salonunda Yeni Mardin’i 30 ve Gaziantep Gençlik ve Spor takımı 31 mağlup eden Ürgüpspor Erkek voleybol takımı ilk iki maçın ardından TVF 1.Ligine yükselmeyi başardı.
Ürgüpspor Erkek Voleybol takımı bugün oynanacak üçüncü ve son maçın ardından şampiyonluk kupasını alacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.