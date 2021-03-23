Nevşehir Belediye Başkanı Savran, Ürgüpspor’u tebrik etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi’ne yükselen Ürgüpspor’u tebrik etti.

TVF Erkekler 2. Ligi’nde grubunu lider olarak tamamlayan ve playoff yarı finalinde tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Ürgüpspor Erkek Voleybol Takımı finallerde ilk iki maçını kazanarak 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.

20212022 sezonunda TVF Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Ürgüpspor’u bu başarısından dolayı kutlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sarı siyahlı ekibe 1. Lig’de başarılar diledi.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının ardından Voleybol 1. Ligi’nde şehrimizden bir takımın daha yer alacak olmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Savran mesajında, “Ürgüp Belediye Başkanı Mahmet Aktürk, Kulüp Başkanı M.Halis Aydoğan, Kulüp As Başkanı Mehmet Dinler, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular ile birlikte Ürgüpspor camiasını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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