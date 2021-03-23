Gülşehir Emmiler köyünde karantina sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde 9 Mart tarihinde başlayan karantina süreci sona erdi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde mutasyonlu virüse rastlanılmasının ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından 9 Mart tarihinde başlatılan karantina süreci bugün sona erdi. Gülşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09/03/2021 tarih ve 2021/10 nolu Kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 77. maddeleri gereğince 14 gün süre ile karantina altına alınan Emmiler Köyünde 23/03/2021 tarihi itibariyle karantina kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.