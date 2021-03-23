Gülşehir Emmiler köyünde karantina sona erdi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde 9 Mart tarihinde başlayan karantina süreci sona erdi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde mutasyonlu virüse rastlanılmasının ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından 9 Mart tarihinde başlatılan karantina süreci bugün sona erdi. Gülşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09/03/2021 tarih ve 2021/10 nolu Kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 77. maddeleri gereğince 14 gün süre ile karantina altına alınan Emmiler Köyünde 23/03/2021 tarihi itibariyle karantina kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.