Vali Becel, Ziraat Odası Başkanı Kaya’yı ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Kaya’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel geçtiğimiz ay Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kahraman Kaya’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletirken Kaya’da Ziraat Odası çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ziyaretleri için Nevşehir Valisi Becel’e teşekkür ederken Ziraat Odası tarafından devam eden ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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