Nevşehir’de sahte 15 bin dolar ele geçirildi

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince düzenlenen operasyonda, tamamı 50 dolardan oluşan banknotlar halinde sahte 15 bin dolar ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan operasyonda E.K isimli şahsın kullanmış olduğu araç durdurularak araç içerisinde bulunan çanta içerisinde 299 adet sahte 50 ABD doları ele geçirildi.

Operasyonda aynı araçta bulunan E.K. ve O.Y. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.K. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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