Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle 2 cami minaresinin alem kısmı uçtu.
Nevşehir'de güneyli yönlerinden etkili olan ve saatte 60 ile 90 km arasında esen fırtına birçok yerde etkili oluyor. Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bulunan Gümüş ve Hacı Bayram Veli camilerinin alem kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken birçok ağaç kökünden söküldü.
Olayda yaralanan olmazken meteoroloji tarafından vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.